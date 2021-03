Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Imbiss eingebrochen

Borken (ots)

Mehrere Pakete mit Bratwürsten und Getränkedosen haben Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Borken aus einem Imbissstand gestohlen. Das Geschehen spielte sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße ab. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter die Tür zu dem Imbiss aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell