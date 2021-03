Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auffällige Veränderungen am Auto

Bocholt (ots)

Der Wagen fiel auf - aber wohl nicht im gewünschten Sinne: Eine Anzeige hat in der Nacht zum Montag in Bocholt die Fahrt eines 24-Jährigen mit seinem Auto nach sich gezogen. Der Grund: Felgen und Reifen an dem Wagen waren dafür nicht geeignet, ein Loch vor dem Auspuff sorgte für lautstarken "Sound" und die Warnblinkanlage leuchtete in einem Rhythmus auf, der mit der Straßenverkehrszulassungsordnung nicht in Einklang. Das stellten Polizeibeamte fest, die den Fahrer gegen 04.00 Uhr auf der Schaffeldstraße kontrollierten. Sie fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, der Fahrer muss die festgestellten technischen Mängel beseitigen.

