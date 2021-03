Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugin einer Unfallflucht gesucht

Bocholt (ots)

Eine namentlich nicht bekannte Zeugin hat am Samstag in Bocholt einen Unfall beobachtet. Dazu war es gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dingdener Straße gekommen: Ein Unbekannter hatte einen parkenden Wagen angefahren und sich entfernt. Die Zeugin hatte den Halter des beschädigten anthrazitfarbenen Opels angesprochen. Die Polizei bittet die Frau, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

