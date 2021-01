Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Brand von zehn Fahrzeugen in der Landesaufnahmebehörde

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kralenriede 09.01.2021, 02.20 Uhr

Ermittler des Landeskriminalamts Niedersachsen (LKA NI) haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und suchen jetzt dringend Zeugen.

In der Nacht von Freitag, 08.01.21, auf Samstag, 09.01.21, haben Unbekannte am Standort der LAB in Braunschweig mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Außerdem ist versucht worden, ein Gebäude der LAB Hannover-Langenhagen anzuzünden. Die mutmaßlichen Täter haben im Internet ein Bekennerschreiben veröffentlicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter zehn Dienstfahrzeuge (Kleinbusse) und einen Anhänger auf einem Parkplatz der LAB Braunschweig angezündet. Die Fahrzeuge brannten nahezu vollständig aus. Laut Schätzungen der Ermittler beträgt der Schaden rund 500.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich der LAB bemerkt oder - möglicherweise auch mehrere Stunden oder Tage vor der Tat - andere Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt an das LKA Niedersachsen unter der Telefonnummer 0511/26262-4280 sowie jede Polizeidienststelle entgegen. Eine Befragung der Braunschweiger Zeugen kann in der Regel von Polizeibeamten in Braunschweig durchgeführt werden.

