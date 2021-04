Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270421-289: Vereinsheim von Unbekannten aufgebrochen

Reichshof (ots)

Einbrecher haben sich zwischen Sonntagabend (25. April) und Montagmorgen (26. April) Zugang zu einem Vereinsheim am Lehmelsweiher verschafft.

Zwischen 21 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag gelangten die Täter durch einen beschädigten Maschendrahtzaun vom angrenzenden Schulgebäude auf das Gelände des Vereinsheimes. Dort traten die Täter, nach Aufhebelversuchen, die Haupteingangstür auf. Dabei beschädigten sie nicht nur die Tür, sondern auch eine Sitzbank aus Kunststoff, die vor dem Heim stand. Beute machten die Unbekannten nicht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell