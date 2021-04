Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260421-266: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Hückeswagen (ots)

Nach einem Unfall in der Wiehagener Straße in Hückeswagen sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 20:45 Uhr und Samstag (24. April) 9 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen BMW beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Der BMW parkte zu dieser Zeit am Fahrbahnrand der Wiehagener Straße. Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell