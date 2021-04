Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260421-287: 50 km/h zu schnell - Polizei stoppt Temposünder

Radevormwald (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende in Radevormwald stoppte die Polizei gleich zwei Fahrer, die es scheinbar besonders eilig hatten. Ein 60-jähriger Harley-Fahrer aus Wuppertal fegte im Bereich Radevormwald Herweg mit 106km/h statt der erlaubten 50km/h über die Straße. Nach Abzug der Toleranz war er 52km/h zu schnell. Ebenso erwischte es einen 55-jährigen Radevormwalder mit seinem Audi. Er fuhr 94 km/h bei vorgeschriebenen 50 km/h an gleicher Örtlichkeit. Neben satten Bußgeldern und Punkten in der Verkehrssünderdatei erwartet die Übeltäter ein Fahrverbot. Zudem hielt die Polizei einen 16-Jährigen aus Wipperfürth an. Er war mit einem manipulierten Mofa unterwegs und hatte die Drossel ausgebaut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell