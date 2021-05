Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Gifhorn (ots)

In der Nacht zum Sonnabend, 22.05.2021, wurden in der Gifhorner Südstadt, hier hauptsächlich im Bereich Sonnenweg, mehrere am Fahrbahnrand abgestellte Pkw, beschädigt. An mindestens fünf Fahrzeugen wurden Seitenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Zeugen bzw. auch weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Gifhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell