Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Reifengeschäft: Täter flüchten; Zeugen in Lohfelden gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Sonntagabend versuchten zwei unbekannte Täter in ein Reifengeschäft in Lohfelden einzubrechen. Sie hatten bereits mit mitgebrachtem Werkzeug ein Fenster an einem Rolltor gewaltsam geöffnet, flüchteten aber letztlich ohne Beute vom Tatort. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Einem Spaziergänger waren die beiden dunkel gekleideten Personen, die sich am Rolltor des Reifengeschäfts im Waldauer Weg, Ecke Otto-Hahn-Straße, zu schaffen machten, gegen 20:55 Uhr aufgefallen. Sofort wählte er den Polizeinotruf und schilderte seine Beobachtungen. Bei Eintreffen der alarmierten Streifen nur wenige Augenblicke später waren die Täter bereits spurlos verschwunden. Eine Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Ob sie von dem Zeugen gestört wurden oder aus anderen Gründen nicht in das Gebäude eingestiegen waren, ist bislang noch ungeklärt.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

