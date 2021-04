Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.04.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 21:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf die L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Zurück blieb ein Pkw mit einem Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:15 Uhr, ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der ebenfalls auf der L 3334 in der Gemarkung von Waldkappel in Richtung Bischhausen unterwegs war. Das Reh verendete in diesem Fall an der Unfallstelle; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 09:35 Uhr wurde heute Morgen ein 31-Jähriger aus Wanfried in Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von illegalen Drogen ((Marihuana und Amphetamin) sein Fahrzeug führte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Sachbeschädigungen

Am gestrigen Ostermontag haben vier Jugendliche die Außenverkleidung eines Unterstandes für Einkaufswagen in der Taschengasse in Niederhone beschädigt. Kurz vor 19:00 Uhr haben die in Eschwege wohnhaften Jugendlichen auf dem Gelände des dortigen Lebensmittelmarktes mehrfach gegen den Unterstand getreten, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Der Polizeistreife gelang es alle vier Personen vorläufig festzunehmen und die Personalien festzustellen.

Eine weitere Sachbeschädigung wird aus dem "Schützengraben" in Eschwege gemeldet. Zwischen dem 03.04.21, 17:00 Uhr und 05.04.21, 09:00 Uhr wurde ein Opel Astra durch Unbekannte beschädigt. Der Pkw war auf dem dazugehörigen Behindertenparkplatz des Mehrfamilienhauses geparkt. Unbekannte traten die Kühlerverkleidung des Fahrzeuges ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand.

Brennholz gestohlen

Angezeigt wurde über die Ostertage der Diebstahl von ca. einem Kubikmeter Buchenbrennholz aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried. Nach Angaben der Geschädigten dürfte sich der Diebstahl zwischen dem 23.03.21 und dem 05.04.21 ereignet haben. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem verschlossenem Privatkeller. Der Schaden wird mit 75 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:20 Uhr befuhr am Ostermontag eine 45-Jährige aus Burgwedel mit ihrem Pkw die B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfälle auf glatter Fahrbahn

Um 07:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohfelden die Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau in Richtung der B 7. Aufgrund eines querstehenden Fahrzeuges musste ein vorausfahrender 26-Jähriger aus Stadtallendorf sein Fahrzeug abbremsen. Der 24-Jährge bremste ebenfalls sein Auto ab, kam auf der winterglatten Fahrbahn jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und rutschte auf das Fahrzeug des 24-Jährigen auf. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Um 07:34 Uhr befuhr eine 22-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die Faulbachstraße zwischen Faulbach und Großalmerode. Kurz hinter dem Ortseingang von Großalmerode verlor die 22-Jährige aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit den entgegenkommenden Pkw, der von einem 28-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 22-Jährigen in den Straßengraben geschleudert. Der Sachschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Witzenhausen, nachdem es am Ostermontag vor einer Bäckerei in der "Obere Mühlstraße" in Witzenhausen zu einer Auseinandersetzung kam. Um 10:45 Uhr gerieten eine 28-Jährige und eine 32-Jährige, die beide in Witzenhausen wohnhaft sind , zunächst verbal aneinander. Nach Angaben der 28-Jährigen wurde sie dann plötzlich mit beiden Händen gehen Brustkorb und Hals gestoßen, worauf sie sich aufgrund der Schmerzen auch in das Krankenhaus begab. Weiterhin sei sie noch angespuckt worden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

