Polizei Essen

POL-E: Essen: Verfolgungsfahrt nach Geschwindigkeitsverstoß - 36-Jähriger flüchtet über Grünfläche, Fußgängerweg und rammt Gehwegpoller - Festnahme

EssenEssen (ots)

45356 E.-Vogelheim: Polizisten der Polizeiwache Altenessen führten gestern Nachmittag (Mittwoch, 9. Dezember) Geschwindigkeitsmessungen auf der Krablerstraße im Bereich der 30er Zone durch. Mit dem Lasermessgerät stellten sie um 14:45 Uhr ein Fahrzeug aus dem Märkischen Kreis (MK) fest, welches mit erhöhter Geschwindigkeit (44 km/h) die Krablerstraße in Richtung Hafenstraße befuhr. Daraufhin signalisierte ein Polizist dem Fahrzeugführer mittels Handzeichen, sein Fahrzeug am Fahrbahnrand zu halten. Der Fahrer beschleunigte jedoch sein Fahrzeug, fuhr einen Schlenker um den Beamten und flüchtete. Mit Blaulicht und Sirene sowie Lautsprecherdurchsagen forderten die verfolgenden Polizisten den Mann auf, sein Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer fuhr daraufhin über eine kleine Stichstraße mit Namen "Bottroper Straße", die parallel zur gleichnamigen Bottroper Straße führt, in Richtung Schlackenstraße und in den dortigen Wendehammer rein. Ungebremst fuhr er einen kleinen Rasenhügel am Ende des Wendehammers hoch bis zu einem Gehweg, der parallel zur Bahnstrecke verläuft. Die Fahrerflucht endete auf der Hülsenbruchstraße, nachdem er einen Poller umgefahren und sein Fahrzeug an einem Rasenkantenstein stark beschädigt hatte. Eine kurze Flucht zu Fuß beendeten die Beamten, die ihm daraufhin Handfesseln anlegten. Er gab zu, keinen Führerschein zu haben und zudem unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Weitere Drogen entdeckten die Beamten im Fahrzeug. Der 36-jährige mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt Blut. (ChWi)

