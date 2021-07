Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve, Friedhof/Seniorin die Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nähe des Grabes ihres Ehemannes hat eine unbekannte Person am Dienstag (20.07.21) die Geldbörse einer 85-jährigen Lüdinghauserin gestohlen. Die Seniorin war gegen 9.30 Uhr dabei, Unkraut zu zupfen. Während sie dieses zum Komposteimer brachte, nutzte der Täter die Gelegenheit, das Portemonnaie aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Der Lüdinghauserin fiel vorher ein ihr unbekannter Mann auf, der immer wieder zu ihr herüberschaute. Dieser ist: - Zwischen 40 und 50 Jahre alt - Zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß - Er trug eine Kappe und eine blaue medizinische Maske Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

