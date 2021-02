Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Zwei beschädigte Autos nach Kreuzungsunfall (16.02.2021)

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Rund 4000 Euro Sachschaden an einem 1er BMW und an einem Renault Megane sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend an der Kreuzung Dreifaltigkeitsbergstraße und Bismarckstraße ereignet hat. Gegen 19.40 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem 1er BMW in Richtung Stadtmitte auf der Dreifaltigkeitsbergstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Gartenstraße abbiegen. Allerdings setzte der junge Mann eine Kreuzung zu früh, an der mit der Bismarckstraße den rechten Blinker. Beim Bemerken des Fehlers schaltete der junge Mann den Blinker kurz danach wieder aus. Zeitgleich fuhr ein 31-Jähriger mit einem Renault von der Bismarckstraße her auf die Kreuzung, in der Meinung, der von links auf der bevorrechtigten Dreifaltigkeitsbergstraße nahende BMW werde aufgrund des gesetzten Blinkers nach rechts auf die Bismarckstraße abbiegen. In der Folge kam es zwischen beiden Autos zur Kollision. Personen wurden dabei nicht verletzt.

