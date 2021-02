Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Lkrs. Tuttlingen) Beim Überholen ins Bankett 16.2.21

Dürbheim (ots)

Beim Überholen eines Lastwagens auf der Landstraße zwischen Dürbheim und Balgheim hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam mit seinem VW-Bus von der Straße ab, fuhr über einen Fußweg und dann wieder zurück auf die Straße. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, weswegen dem 57-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen wurde. Er wird nun wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt.

