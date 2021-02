Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Feuerwehr Trossingen rückt zu mutmaßlichem Brand in die Industriestraße aus (16.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm hat am Dienstagabend, kurz nach 17 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz bei einer Firma in der Industriestraße geführt. Schnell stellte sich jedoch für die mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann unter der Leitung von Kommandant Thomas Springer anrückenden Wehrmänner heraus, dass ein Fehlalarm vorlag. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Die Ursache für den in einem Lagerzelt ausgelösten Brandalarm konnte nicht mehr festgestellt werden.

