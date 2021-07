Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel,Daldruper Straße

Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Möglicherweise hat ein Hund einen Einbruch in ein Wohnhaus an der Daldruper Straße in der Nacht zum Dienstag (20.7.) verhindert. Gegen 2 Uhr wurden die Anwohner durch ein Knurren des Hundes geweckt. Am kommenden Morgen konnten an einer Nebentür Hebelmarken festgestellt werden. Ins Innere des Hauses gelangten die Unbekannten nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell