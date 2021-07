Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Ahornweg

Gestohlene Geldbörse aufgefunden - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine gestohlene Geldbörse meldete eine Zeugin der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten schnell feststellen, dass die Börse bereits am Freitag (16.7.)bei einem Einkauf im Netto gegen 8 Uhr gestohlen wurde. Hinweise zu möglichen Tätern konnte der bestohlene Senior nicht machen. Die Zeugen, die verdächtige Beobachtunge gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell