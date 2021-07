Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Lehmkuhle

Einbrecher scheitern - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

An einer Rollade scheiterten Einbrecher am vergangenen Wochenende in Dülmen. Im Zeitraum von Freitag (16.7.) 3 Uhr bis Sonntag 15 Uhr, versuchten die Unbekannten eine Rollade zu einer Kellertür hochzuschieben. Dabei beschädigten sie die Rollade. In das Innere des Reihenhauses gelangten sie nicht. Gestohlen haben sie allerdings eine blaue luftbereifte Sackkarre. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

