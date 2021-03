Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen

Party in Lagerhalle aufgelöst

Coesfeld (ots)

Eine Party mit zehn Teilnehmern (inklusive dem Gastgeber) aus verschiedenen Städten beendete die Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr in Nordkirchen, Südkirchen in einer Lagerhalle.

Keiner der Anwesenden trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, auch hielt niemand den vorgegebenen Mindestabstand von 1,5 Metern ein. Der Gastgeber verhielt sich kooperativ und beendete die Veranstaltung sofort.

Gegen alle anwesenden Gäste und den Gastgeber fertigten die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Verstoß gegen die CoronaSchVO)an.

