Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Lehmkuhle

Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Eine 26-jährige Frau aus Dülmen kontrollierten Polizisten am Sonntag (21.03.2021) gegen 11 Uhr auf der Straße "An der Lehmkuhle" in Dülmen.

Bei der Kontrollle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum der Dülmenerin. Ein freiwillig druchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

