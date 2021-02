Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfallflucht

Laer (ots)

In der Zeit von Samstag (13.02.), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (18.02), 14.30 Uhr, parkte ein brauner VW Golf Kombi an der Hohe Straße in Höhe der Hausnummer 2. Dort wurde das Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift, so dass ein erheblicher Schaden entstanden ist. Die Beschädigungen vorne links am Kotflügel und der Stoßstange belaufen sich auf etwa 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

