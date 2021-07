Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ondrup/Unbekannter entblößt sich vor Kindern

Coesfeld (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am Dienstag (20.07.21) vor Kindern entblößt. Gegen 16.40 Uhr befanden diese sich auf dem Spielplatz eines Campingplatzes in Ondrup. Als ein unbeteiligter Mann den Spielplatz verließ, öffnete der Exhibitionist seine Hose und zeigte sich in schamverletzender Weise. Der Unbekannte floh anschließend auf einem grauen Fahrrad. Die Polizei Lüdinghauen bittet den Mann, der kurz zuvor ebenfalls auf dem Spielplatz war, sowie weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

