Polizei Hamburg

POL-HH: 210708-4. Zeugenaufruf nach Raub auf eine Parfümerie in Hamburg-Barmbek-Süd

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.07.2021, 18.30 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Süd, Hamburger Straße, EKZ Hamburger Meile

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der gestern am frühen Abend eine Parfümerie in einem Einkaufszentrum überfallen hat. Die Ermittlungen führt das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144).

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann die Parfümerie und hielt sich zunächst im Laden auf. In einem Moment, als die 31-jährige Angestellte die Kasse geöffnet hatte, trat der Täter an sie heran und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Im weiteren Verlauf schloss die Angestellte reflexartig die Kasse, woraufhin der Täter an ihr zerrte und erneut Geld forderte. Als eine im Laden befindlichen Kundin auf den Mann einwirkte, flüchtete er ohne Raubgut aus dem Geschäft. Hier wurde er zunächst noch von zwei weiteren Zeugen verfolgt, bis diese ihn aus den Augen verloren hatten.

Der Täter, der zuvor auch noch Parfüm im Wert von rund 370 Euro entwendet hatte, wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 20 - 25 Jahre - 165 - 175 cm - sehr schlank - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkle Haare - braune Augen - dunkel gekleidet - hatte möglicherweise einen schwarzen Rucksack bei sich

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Angestellte, die merklich unter dem Eindruck des Geschehens stand, wurde für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einem Polizeikommissariat zu melden.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell