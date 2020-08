Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Munitionsdepot

Recklinghausen (ots)

In Dorsten-Wulfen sind unbekannte Täter auf das Gelände des Munitionsdepots an der Munastraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Täter brachen zwischen Montagabend und heute Morgen ein Metalltor auf und durchtrennten einen Zaun. Für die Ermittlungen war heute Vormittag auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Verdächtige Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Die Polizei sucht Zeugen, die seit Montagabend verdächtige Personen an dem Gelände gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

