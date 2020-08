Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch auf der Hans-Mugrauer-Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Hans-Mugrauer-Straße wurde am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten dann die Räume. Ob und wenn, was gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

