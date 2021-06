Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Auto gefahren (16.06.2021)

Blumberg (ots)

Ein Sturzbetrunkener hat am Mittwoch gegen 21 Uhr die Polizei in der Scheffelstraße auf den Plan gerufen. Ein 43-Jähriger schlief auf einem Gehweg seinen Rausch aus, weshalb Anwohner die Polizei alarmierten. Die Beamten fanden heraus, dass der Mann wenige Minuten zuvor noch mit einem Auto gefahren war, dass er in der Nähe abgestellt hatte. Ein Arzt entnahm dem Betrunkenen eine Blutprobe und die Polizisten zogen seinen Führerschein ein. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell