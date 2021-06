Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall im Kreisverkehr (17.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 7 Uhr auf dem Kreisverkehr Rottweiler Straße / Lupfenstraße. Eine 42-jährige Renault Captur Fahrerin fuhr von der Rottweiler Straße in den Kreisverkehr ein, wobei sie die Vorfahrt eines 23-Jährigen missachtete, der sich mit einem BMW 320 bereits im Kreisverkehr befand. Die Autos stießen zusammen, wobei am Renault der Unfallverursacherin Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

