Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Mühlhausen-Ehningen, Lkrs. KN) Polizei sucht nach Unfall Wohnwagen-Gespannfahrer mit Reutlinger Autonummer

Mühlhausen-Ehningen (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrer eines Wohnwagengespanns, der am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der A81 zwischen Engen und dem Autobahnkreuz Hegau gefahren ist. Dieser ist in einen Unfall verwickelt, der sich bei einem Spurwechsel ereignet hat. Der Fahrer, ein etwa 70 Jahre alter Mann, wechselte auf den Überholstreifen, als dort gerade ein VW und ein dahinter fahrender Mercedes-Van eine Kolonne langsamer Fahrzeuge überholte. Aufgrund des Gespanns mussten beide eine Vollbremsung machen, wobei der Mercedes in die Mittelleitplanke geriet und erheblich beschädigt wurde. Das Gespann, das bei dem Unfall nicht berührt wurde und seine Fahrt fortsetzte, bestand Zeugenaussagen zufolge aus einem hellen Auto, möglicherweise ausländischen Fabrikats, mit Reutlinger Nummer und einem Wohnwagen aus dem gleichen Landkreis. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeugen und Fahrer nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733 99600 entgegen.

