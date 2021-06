Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs (17.06.2021)

Spaichingen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 5.30 Uhr auf der Bismarckstraße. Ein 32-jähriger zeigte bei einer Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten, was ein Drogenvortest bestätigte. Da der Mann zudem keinen Führerschein besitzt, zeigten ihn die Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss an. Seinen Laster musste er abstellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell