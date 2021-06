Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Kreis Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 462

Polizei sucht Zeugen (16.06.2021)

Schramberg (ots)

Am Dienstag hat sich gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Schramberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 33-Jähriger war mit einer weißen Mercedes A-Klasse, AMG, mit Schweizer Kennzeichen (ZH- für Zürich) aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Kleintransporter zusammengestoßen (wir berichteten). Mittlerweile liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Fahrer bereits vor dem Unfall durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen ist. Der Mann war auf der Autobahn 81, vom Bodensee kommend, unterwegs und verließ die A 81 an der Anschlusstelle Rottweil.Von dort fuhr er über die Bundesstraße 462 bis Schramberg, wo es zum Unfall kam. Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des 33-Jährigen mit dem auffälligen Auto geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Zimmern, Telefon 0741 34879-0, zu wenden.

