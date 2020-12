Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Drogen im Verkehr in Bad Nauheim ++ Trekkerfahrer flüchtet in Lindheim ++ Weindiebe in Karben ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Pressemeldungen vom 10.12.2020

Mit Drogen im Verkehr

Bad Nauheim: In der Kurstraße kontrollierten Polizisten am Mittwoch (09.12.) den Fahrer eines Renault Clio. Gegen 22 Uhr stoppten sie den Wagen und trafen am Steuer einen 45-Jährigen aus dem Wetteraukreis an. Es stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter Drogen stand, weshalb er mit auf die Polizeidienststelle kommen musste. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut um die genaue Menge und Art der konsumierten Drogen festzustellen. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss. Wegen Besitz von Drogen muss er sich auch verantworten, denn im Fahrzeug fanden die Polizisten noch geringe Mengen an Marihuana und Kokain. Sein Führerschein ist sichergestellt. Bis zur Entscheidung eines Richters, darf er kein Kraftfahrzeug mehr führen.

++

Radlerin kollidiert mit geöffneter Autotür

Bad Nauheim: Es ist der Alptraum aller Fahrradfahrer - eine Kollision mit unerwartet geöffneten Autotüren. So erging es am Mittwoch (9.12.) einer 12-Jährigen in der Ludwigstraße. Nachdem gegen 13.10 Uhr der Fahrer eines VW Golf die Tür öffnete fuhr das Mädchen hinein und kam dabei zu Fall. Die 12-Jährige verletzte sich leicht. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen kümmerte sich um sie, bis die Eltern vor Ort eintrafen und mit ihr zur Abklärung ein Krankenhaus aufsuchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

++

Zerkratzt und platt gestochen

Glauburg: Eine zerkratzte Motorhaube und einen beschädigten Reifen hinterließen Vandalen in der Nacht von Montag (7.12.) auf Dienstag (8.12.) in der Ringstraße in Stockheim. An dem grauen Golf entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

++

Trekkerfahrer flüchtet

Lindheim: Auf ihrem Weg von Lindheim nach Heegheim kam der Fahrerin eines Opel Astra am Mittwoch (9.12.) ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegen. Der Trekker streifte gegen 10 Uhr den PKW im Vorbeifahren. An der linken Fahrzeugseite entstanden Kratzer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die 31-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Ohne anzuhalten, setzte der Traktor seine Fahrt fort. Der Fahrer beging Unfallflucht. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise auf den flüchtigen Traktor und dessen Fahrer entgegen. An die Fahrer von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, die die Strecke zur besagten Zeit befuhren, richtet die Polizei den Appell zu überlegen, ob sie eventuell als Verursacher des Schadens in Betracht kommen. Auch sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen unter o.a. Rufnummer in Verbindung zu setzen.

++

Kennzeichen gestohlen

Nidda: Laute Stimmen hörte eine Anwohnerin in der Bahnhofstraße am Donnerstag (10.12.) um kurz vor 6 Uhr. Sie sah aus dem Fenster und erblickte drei Männer, die sich an einem Passat zu schaffen machten. Offenbar rissen sie das vordere Kennzeichen des VW, FB-I 3166 ab und stahlen es. Die Diebe verschwanden in Richtung Bahnhof. Hinweise zu Tätern und dem Verbleib des Kennzeichens nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

++

Weindiebe

Karben: Dreiste Diebe suchten am Mittwoch (9.12.) eine Lagerhalle in der Dieselstraße in Klein-Karben auf. Gegen 1 Uhr fuhren sie mit einem Transporter vor und gelangten auf bislang ungeklärte Weise in diese hinein. Sie luden über 300 Flaschen Wein in den Wagen und verschwanden mit der auf Paletten gepackten, delikaten Beute über alle Berge. Edle Tropfen im Wert von ca. 5000 Euro nahmen die Diebe mit. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

