POL-KN: (Kolbingen

Kreis Tuttlingen) Polizei warnt vor betrügerischen Reinigungs-Kolonnen und Haustürgeschäften (16.06.2021)

Kolbingen (ots)

Einer betrügerischen Bande aufgesessen ist ein Mann aus Kolbingen am Mittwoch gegen 15 Uhr. Zwei englischsprachige Männer boten einem 29-Jährigen an, für einen günstigen dreistelligen Betrag die Einfahrt seines Hofs zu reinigen und zu versiegeln. Nachdem der Mann eine Anzahlung leistete, begannen die Männer zwar mit den Arbeiten, führten diese jedoch nicht zu Ende und verschwanden mit einem VW Caddy mit englischem Kennzeichen. Gegen 18 Uhr traten, möglicherweise die gleichen Personen, in der Ahornstraße bei einer 53-Jährigen in Erscheinung, die jedoch das "günstige Angebot" ablehnte.

Die Polizei empfiehlt, bei Angeboten an der Haustür stets skeptisch zu sein und sich bei ansässigen Firmen Vergleichsangebote einzuholen. Hinweise zu solchen betrügerisch agierenden Reinigungskolonnen, die oft auch Teerarbeiten anbieten, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

