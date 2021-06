Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach Lkrs. KN) Autorad blockiert plötzlich

Stockach (ots)

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße zwischen Eigeltingen und Nenzingen ereignet, weil ein Vorderrad eines Autos plötzlich blockierte. Der 26-Jährige war auf der Strecke kurz nach 7 Uhr unterwegs, als das linke Rad der Antriebsachse seines Autos plötzlich blockierte und es dann nicht mehr lenkbar war. Er kam deswegen von der Straße ab und landete mit seinem Ford in einem Graben. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf 5000 Euro. Weshalb es genau zu dem technischen Defekt kam, ist noch unklar.

