Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Unfallflucht beim Freibad (16.06.2021)

Spaichingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am Mittwoch im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr auf der Straße "Jahnweg" beim Parkplatz des Freibades. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten Opel Zafira an der hinteren rechten Tür. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

