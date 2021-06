Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rennradfahrer wird bei Sturz verletzt

Konstanz-Wollmatingen (ots)

in 32 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Kreisverkehr nach Dettingen gestürzt. Der Radler zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Die Ursache für den Sturz ist noch unklar. Der Mann, der einen Fahrradhelm trug, war auf dem Radweg mit seinem Rennrad dort unterwegs und kam nach jetzigem Ermittlungsstand ohne fremde Einwirkung zu Fall. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

