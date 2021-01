Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (6) Mann wirft Gegenstände aus dem Fenster und leistet Widerstand

NürnbergNürnberg (ots)

Am Freitag (01.01.2021) randalierte ein 45-Jähriger in seiner Wohnung im Nürnberger Stadtteil Wöhrd und warf Gegenstände aus dem Fenster im ersten Stock. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.

Gegen 13:45 Uhr wurden Beamte der PI Nürnberg-Ost zu einer Wohnung in der Flötnerstraße gerufen. Ein 45-jähriger Mann randalierte und warf diverse Gegenstände aus seinem Fenster im ersten Obergeschoss.

Nachdem er nach mehrfacher Aufforderung die Tür nicht aufmachte, wurde diese durch die Beamten geöffnet. Im Schlafzimmer angetroffen ging der Mann unmittelbar auf die Polizisten los und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Er wurde mittels unmittelbaren Zwangs zu Boden gebracht. Hierbei schlug er wild um sich und biss einen Beamten in den Unterarm.

Nach Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnte der 45-Jährige schließlich fixiert und zur Dienststelle gebracht werden.

Durch die massiven Widerstandshandlungen wurden drei Beamte verletzt. Ein Beamter ist auf Grund dessen derzeit dienstunfähig.

Der Beschuldigte wurde durch oberflächliche Kratzer leicht verletzt.

Auf Grund seines psychisch auffälligen Zustandes wurde er im Anschluss an die Sachbearbeitung in eine Fachklinik gebracht.

Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell