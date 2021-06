Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Heftiger Streit in der Seestraße

Petershausen (ots)

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in einer Gruppe ist es am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Seestraße gekommen. Dabei soll Aussagen zufolge auch ein Messer gezückt worden sein. Der Ablauf und der Grund des Konflikts zwischen den 25 und 39 Jahren alten Männern mit Migrationshintergrund ist noch unklar, da die Beteiligten nach dem Streit wieder ihre Wege gingen. Im Zuge einer Fahndung im Bereich Zähringerplatz stellten die Beamten aber sechs Personen fest, auf die teilweise die Beschreibung der Verdächtigen zutraf. Ersten Angaben zufolge, hat einer der am Streit Beteiligten ein Messer gezogen und nach einem anderen gezielt gestochen, ihn aber nicht erwischt. Daraufhin habe sich der andere mit einem Holzstück gewehrt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährliche Körperverletzung. Alle Verdächtige kamen nach einer vorübergehenden Festnahme wieder auf freien Fuß.

