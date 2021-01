Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Seniorin lässt sich mit Enkel-Trick-Versuch nicht überlisten (18.01.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Montag gegen 13 Uhr eine 81-Jährige angerufen und sich als deren Nichte ausgegeben. Mit der bekannten Masche versuchte die Betrügerin, die Seniorin in ein Gespräch zu verwickeln, um sich letztlich finanziell zu bereichern. Die 81-Jährige ging jedoch nicht auf das Gespräch ein, sondern wandte sich an ihren Sohn, der die tatsächlich existente Nichte anrief. Diese steckte natürlich nicht hinter dem Anruf. Dem umsichtigen Verhalten der Angerufenen ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Vermögenschaden kam.

Die Polizei warnt vor den immer wieder auftretenden Telefon-Betrugsmaschen. Ob, wie in diesem Fall, der Enkeltrick angewandt wird, ob sich die Betrüger als angebliche Polizeibeamte oder Microsoft-Mitarbeiter ausgeben: Ziel ist immer, an das Geld ihrer meist älteren Opfer zu gelangen. Tipps und Hinweise zum Schutz gegen diese Betrugsmaschen erhält man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de oder bei jeder Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Anna Wainowski / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell