POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Stadttor durch Unfallflüchtigen beschädigt (19.01.2021)

Bräunlingen (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr das Mühlentor in Bräunlingen in der Zähringerstraße beschädigt. Der Verursacher missachtete mit einem Mercedes Actros ein Verkehrszeichen, dass die Durchfahrt auf eine maximale Durchfahrtshöhe von 3,80 Meter beschränkt. Dabei streifte er ein Sandsteinelement des Torbogens und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und sich das das Kennzeichen des Lasters notieren. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

