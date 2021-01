Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aufmerksame Bürgerin meldet Unfallflucht (19.01.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine 24-jährige Zeugin hat am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht in der Saverner Straße beobachtet und dadurch zur Ermittlung des Verursachers geführt. Ein 44-Jähriger parkte mit einem Fiat 500 aus und fuhr hierbei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Insignia. Er entfernte sich, ohne den Schaden am Opel in Höhe von 1.000 Euro zu melden. Die Polizei konnte dank der Augenzeugin die Unfallflucht schnell aufklären. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

