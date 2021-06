Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Jugendliche attackieren 25-Jährigen

Konstanz (ots)

Drei Jugendliche haben in der Nacht zum Donnerstag einen 25-Jährigen in der Schottenstraße an der Konstanzer Fahrradbrücke angegriffen und verletzt. Als sein 23 Jahre alter Begleiter eingreifen und schlichten wollte, bekam auch er Faustschläge versetzt. Nachdem zwei Passanten auf die Jugendlichen verbal eingewirkt haben, drehten die drei Schläger schließlich um und gingen Richtung Schänzle weiter. Die Passanten leisteten Erste Hilfe und informierten die Polizei. Aufgrund der Verletzungen mussten sich die Opfer in ärztliche Behandlung begeben. Kurz später trafen die mutigen Helfer die jungen Männer im Alter von 15 und 17 Jahren an einer Tankstelle in der Reichenaustraße wieder und riefen sofort die Polizei. Diese stellten die Burschen und erhoben ihre Personalien. Zudem machten die Beamten einen Atemalkoholtest. Die näheren Umstände, die zu der Körperverletzung führten, werden nun noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell