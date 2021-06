Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Kleinkind klettert auf hohes Gebäudedach (16.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Glimpflich verlaufen ist ein gefährlicher Ausflug eines Kleinkindes am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der Straße "Kopsbühl". Ein knapp zweieinhalb Jahre alter Knirps entwischte in einem unbeaufsichtigten Moment aus der elterlichen Wohnung und gelangte über eine nicht verschlossene Brandschutztür auf das etwa 25 Meter hohe Gebäudedach eines Wohnblockes. Anwohner aus dem Nachbarblock konnten dem kleinen Abenteurer zunächst nicht zu Hilfe eilen, da die zwischen den Gebäudeteilen liegende Brandschutztür verschlossen war. Schließlich gelang es einem Mann, auf das Dach zu gelangen und das Kleinkind an sich zu nehmen. Der Abenteurer konnte wohlbehalten den Eltern übergeben werden. Die mit einem Drehleiterfahrzeug angerückte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

