POL-PPWP: Pärchen baldowert Autos aus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann und eine Frau sind am späten Sonntagabend in der Hauptstraße aufgefallen. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass das Paar parkende Autos ausbaldowert. Von dem Mann ist bekannt, dass er eine Glatze hat und mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet war. Die Frau trug ein grünes Oberteil und ein Kopftuch. Eine Fahndung nach den Personen war erfolglos. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder denen die beiden aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

