Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bewusstlos geschlagen - Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Kinnhaken ist in der Nacht zum Sonntag vor einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe zum Altstadtparkhaus ein 29-Jähriger niedergeschlagen worden. Der Mann wurde bewusstlos und kam ins Krankenhaus. Weil er keine Erinnerung mehr an den Vorfall hat, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise.

Kurz vor 3:30 Uhr kam es vor der Gaststätte am Rittersberg zum Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung attackierte laut Zeugen ein Unbekannter den 29-Jährige und schlug ihm ins Gesicht. Nach dem Kinnhaken stürzte der Mann zu Boden und blieb regungslos liegen. Der Täter flüchtete. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Klinik konnte der Mann am Vormittag wieder verlassen. Dabei stellte er fest, dass ihm der Angreifer den Geldbeutel mitsamt Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumente entwendet hat. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat in der Nacht zum Sonntag, etwa zwischen 3 Uhr und 3:30 Uhr, die Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell