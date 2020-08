Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Edler Prinz sucht Prinzessin

Bild-Infos

Download

Ilsenburg (ots)

Leider ist es fast normal, bei der Bestreifung durch die Bundespolizei von weniger frequentierten Bahnhaltepunkten auf Sachbeschädigungen in Form von Schmierereien an Gebäudeteilen zu treffen. Nicht so an diesem Wochenende am Bahnhof Ilsenburg. Hier empfing die Beamten des Bundespolizeireviers Halberstadt die Suchmeldung eines edlen Prinzen nach DER Prinzessin. Siehe Foto im Anhang. In dieser Form des Aushangs überhaupt nicht strafrelevant, ließen die Bundespolizisten schmunzelnd diesen Brief natürlich hängen und wünschen dem Suchenden viel Erfolg.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell