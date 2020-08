Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 6-Jährige mit dreijährigem Bruder allein auf dem Bahnhof Halberstadt

Halberstadt (ots)

Aufmerksame Reisende informierten am Samstag, den 08. August 2020, gegen 17:40 Uhr die Bundespolizei auf dem Bahnhof Halberstadt, da sich hier zwei kleine Kinder offensichtlich ohne die Begleitung eines Erwachsenen/Erziehungsberechtigten aufhielten. Sofort wurden die Kinder festgestellt und ins Schutzgewahrsam genommen. Es handelte sich um ein 6-jähriges Mädchen und ihren dreijährigen Bruder. Nach einer Stunde gelang es den Beamten, die Mutter der beiden zu erreichen, die dann anschließend auf der Wache der Bundespolizei eintraf, um ihre Kinder abzuholen. Unverständnis zeigte diese darüber, als man sie hinwies, dass sich Kinder in diesem Alter normalerweise nicht alleine im Stadtgebiet aufhalten sollten. Aufgrund des Verhaltens der Mutter wurde eine Mitteilung über die Geschehnisse an das Jugendamt gefertigt.

