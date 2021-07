Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Rotlichtunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 13.00 Uhr in Leonberg im Kreuzungsbereich der Südrandstraße und der Berliner Straße zu einem Unfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer, der eine 62-jährige Beifahrerin an Bord hatte, war in der Südrandstraße unterwegs und übersah vermutlich die für ihn geltende rote Ampel an der Eimündung zur Berliner Straße. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit dem Mercedes einer 33 Jahre alten Frau, die bei grün von der Berliner Straße in die Südrandstraße abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin im BWM eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, die mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, befreite die schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeug, worauf sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 33-Jährige im Mercedes erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Straßenmeisterei Leonberg führte Absperrmaßnahmen am Unfallort durch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell