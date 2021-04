Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: 48-Jähriger Schmuggler überholt Zivilpolizei und wird enttarnt

Hannover (ots)

Bei der Kontrolle eines BMW-Fahrers haben die zivilen Polizisten am Montagnachmittag, 26.04.2021, geschmuggelte Zigaretten, Bargeld und gefälschte Kennzeichen gefunden. Der Mann hatte zuvor auf der Bundesautobahn (BAB) 352 die Beamten überholt, obwohl dort ein entsprechendes Verbot bestand. Der hinzugezogene Zoll beschlagnahmte das Geld und die unverzollten Tabakwaren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Besondere Dienste fuhren zivile Einsatzkräfte der Spezialisierten Verfügungseinheit am Montag auf der BAB 352 in Richtung der BAB 2 (Hannover). Gegen 16:20 Uhr überholte sie in Höhe der Anschlussstelle Dreieck Hannover-West zur BAB 2 ein schwarzer BMW trotz eines dort bestehenden Überholverbotes. Der Zivilwagen der Polizei folgte dem 4er BMW hielt ihn nahe der Abfahrt Hannover-Herrenhausen an der Bundesstraße (B) 6 an.

Der 48-jährige Fahrer wies sich zwar aus, konnte jedoch keinen Fahrzeugschein vorzeigen. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die an dem Pkw montierten Kennzeichen aus Ludwigslust (LWL) nicht ausgegeben waren. Das Schild, das Zulassungssiegel und die TÜV-Plakette waren jeweils Fälschungen. Die echten und passenden Kennzeichen für den in Polen zugelassenen BMW wurden im Fahrzeug aufgefunden, ebenso wie 75 Stangen Zigaretten im Kofferraum und etwa 3500 Euro, die unter dem Armaturenbrett versteckt waren. Der hinzugezogene Zoll beschlagnahmte das Geld und die unverzollten Tabakwaren zur Vorbereitung der Einziehung und leitete Ermittlungen wegen eines Steuervergehens ein.

Die Polizei Hannover beschlagnahmte die gefälschten Kennzeichen und ermittelt nun gegen den Mann wegen Urkundenfälschung. Mit den echten polnischen Kennzeichen am Pkw durfte der 48-Jährige seine Fahrt fortsetzen. /nzj, bo

