Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: Erneuter Brand eines leerstehenden Gebäudes - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 23.04.2021, kam es erneut zu einem Feuer in einem leerstehenden Verwaltungsgebäude in der Südstadt. Unbekannte Täter legten ein Feuer im Dachstuhl. Das Dach musste für die Löscharbeiten teilweise entfernt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Am Freitagabend, gegen 21:10 Uhr, meldeten mehrere Passanten und Anwohner über den Notruf, dass ein Gebäude an der Spielhagenstraße in der Südstadt brennt. Das Dach von einem leerstehenden Verwaltungsgebäude eines Mineralölhandels stand in Flammen. Durch die Feuerwehr Hannover war der Brand gegen 23:00 Uhr gelöscht. Personen sind nicht verletzt worden. Ein Gesamtschaden kann von dem Gebäude bislang nicht beziffert werden.

Bereits am 17.04.2021 legten unbekannte Täter ein Feuer im ersten Obergeschoss vom Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Zusammenhang der Taten kann die Polizei derzeit nicht ausschließen.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden und zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, nash

