Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 07.00 Uhr und 15.20 Uhr in der Schopfgasse in Merklingen eine Unfallflucht mit rund 3.000 Euro Sachschaden. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen BMW, der auf einem Parkplatz im Kreuzungsbereich der Schopfgasse und des Kirchplatzes stand. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Am beschädigten PKW entdeckten die hinzugerufenen Polizeibeamten gelbe Fremdlackantragungen. Möglicherweise war das Verursacherfahrzeug also gelb. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell